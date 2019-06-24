الدبل رئيسا لنادي الاتفاق بـ«التزكية»

فاز خالد الدبل يوم الأحد برئاسة نادي الاتفاق لـ4 أعوام مقبلة، بالتزكية، بعد انتهاء تكليفه من هيئة الرياضة، وذلك فور انتهاء الجمعية العمومية للنادي الشرقي.
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الدبل فترة رئاسية لمدة أربع أعوام وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلاً من: محمد القحطاني وعمر باخشوين، وعبد الرحمن المعيبد، ووليد الرميح، وإبراهيم آل سالم، وإياد البقشي..
وكانت إدارة الدبل قررت في وقت سابق عدم الترشح في الانتخابات إلا أن إجماع واصرار أعضاء شرف نادي الاتفاق على استمرار الدبل الذي أشترط توفير الدعم المالي للنادي حتى يستمر في منصبه،وهو ما وعد شرفيو الاتفاق بتحقيقه.وفق “الرياضية”.
وشهد الدور الثاني لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم تراجعاً في نتائج فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، والذي انهى الدور الاول في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بالفوز في 6 مباريات فيما انهى الدور الثاني في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة ليجمع 10 نقاط فقط في هذا الدور بفوزه في مباراتين فقط.