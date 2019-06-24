استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، والمهتمين بالرياضة، والشباب في القطاعين العام والخاص.
وحمد خادم الحرمين الشريفين، الله –تعالى- أن هيأ لهذا الوطن شباباً يتفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي ونشاطاته المختلفة.
وشدد على اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية وتطورها وفق أعلى المعايير.
حضر الاستقبال؛ عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، وسفيرة المملكة لدى أمريكا عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.
وفق “أخبار 24”.