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أخبار محلية > “الشورى” يوافق على نظام “المنافسات والمشتريات الحكومية”
24/06/2019   1:39 م

“الشورى” يوافق على نظام “المنافسات والمشتريات الحكومية”

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وافق مجلس الشورى على مشروع “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، المعاد له من مجلس الوزراء ضمن عددٍ من مشروعات الأنظمة.

وكان أعضاء مجلس الشورى ناقشوا في جلسة اليوم الإثنين تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن مشروع نظام “المنافسات والمشتريات الحكومية”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعاد إلى مجلس الشورى عدداً من مشروعات الأنظمة، لتباين وجهات النظر حولها بين المجلسين، بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام نقل توطين التقنية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام تطبيق كود البناء السعودي.وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يوافق على نظام “المنافسات والمشتريات الحكومية”

أخبار محلية
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