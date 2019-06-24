نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > خبراء تغذية: هذه أبرز فوائد وأضرار الكبسة
24/06/2019   1:34 م

خبراء تغذية: هذه أبرز فوائد وأضرار الكبسة

+ = -
1236

كشف خبراء في مجال التغذية عن 4 فوائد و3 أضرار لتناول الكبسة؛ والتي تعد الوجبة الأشهر والأكثر تفضيلا للمواطنين، فضلا عن تعدي شهرتها لتصبح من الأطعمة الجذابة التي تقدمها المطاعم في مختلف بقاع العالم.

وأوضح الخبراء، أن أطباق الرز مع اللحم متنوعة ولها مسميات عديدة، أبرزها: المديني والزربيان والكابلي والبخاري والمندي والمدفون، ولكل منها طريقة تحضير، لافتين إلى أن الكبسة السعودية تتميز عن تلك الأطباق بسهولة عملها كوجبة شبه يومية للأسر، وتتكون الكبسة من الأرز واللحم أو الدجاج، إضافة إلى بهارات متنوعة من القرفة والقرنفل والليمون الجاف والهيل وورق الغار والفلفل الأسود.

وبين الخبراء أن الكبسة لها 4 فوائد وهي:

1- تناول الكبسة يسهم في تنظيم إنزيمات الجسم.

2- مضادات الأكسدة بمكوناتها تقوى الجهاز المناعي.

3- تناول الكبسة يزيد من نشاط الجسم، بسبب التوابل.

4- تؤخر ظهور الشيخوخة، وعلامات تقدم العمر.

لكن الخبراء لفتوا أيضا إلى نحو ثلاثة أضرار قد تحدث حال الإفراط في تناولها، وهي:

1- كثرة تناول الكبسة يؤدى إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

2- كثرة التوابل تتسبب في زيادة نسبة ضغط الدم.

3- تخفض القدرة الجنسية للرجل والمرأة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

حسب “أخبار 24”.

خبراء تغذية: هذه أبرز فوائد وأضرار الكبسة

أخبار محلية, طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885050089.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.