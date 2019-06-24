خبراء تغذية: هذه أبرز فوائد وأضرار الكبسة

كشف خبراء في مجال التغذية عن 4 فوائد و3 أضرار لتناول الكبسة؛ والتي تعد الوجبة الأشهر والأكثر تفضيلا للمواطنين، فضلا عن تعدي شهرتها لتصبح من الأطعمة الجذابة التي تقدمها المطاعم في مختلف بقاع العالم.
وأوضح الخبراء، أن أطباق الرز مع اللحم متنوعة ولها مسميات عديدة، أبرزها: المديني والزربيان والكابلي والبخاري والمندي والمدفون، ولكل منها طريقة تحضير، لافتين إلى أن الكبسة السعودية تتميز عن تلك الأطباق بسهولة عملها كوجبة شبه يومية للأسر، وتتكون الكبسة من الأرز واللحم أو الدجاج، إضافة إلى بهارات متنوعة من القرفة والقرنفل والليمون الجاف والهيل وورق الغار والفلفل الأسود.
وبين الخبراء أن الكبسة لها 4 فوائد وهي:
1- تناول الكبسة يسهم في تنظيم إنزيمات الجسم.
2- مضادات الأكسدة بمكوناتها تقوى الجهاز المناعي.
3- تناول الكبسة يزيد من نشاط الجسم، بسبب التوابل.
4- تؤخر ظهور الشيخوخة، وعلامات تقدم العمر.
لكن الخبراء لفتوا أيضا إلى نحو ثلاثة أضرار قد تحدث حال الإفراط في تناولها، وهي:
1- كثرة تناول الكبسة يؤدى إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
2- كثرة التوابل تتسبب في زيادة نسبة ضغط الدم.
3- تخفض القدرة الجنسية للرجل والمرأة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
حسب “أخبار 24”.