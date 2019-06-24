نشر أحد قادة الحوثيين سابقاً، مقطع فيديو يوثق اعتداء عناصر من الميليشيات الحوثية على صاحب محل ملابس في أحد أحياء العاصمة صنعاء، فيما استنكر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الجريمة مؤكداً أنها إرهاب وتعدٍ لا يختلف عن أسلوب تنظيم “دَاعش”.
ويوثق المقطع الذي نشره عضو المكتب السياسي للحوثيين سابقاً، علي البخيتي، دخول بعض عناصر الميليشيات الحوثية المسلحين وقاموا بالاعتداء على صاحب المحل الواقع في حي الحصبة بصنعاء وتهديده بالسلاح، فيما لم يبدِ الأخير أي مقاومة خاصةً وأنه أعزل.وفق “أخبار 24”.
واعتبر السفير آل جابر ما ظهر في الفيديو فيض من غيض، وإرهابا وتعديا لا يختلف عن أسلوب دَاعش، و”تسميه هذه الجماعة الإرهابية بالثورة ومقاومة إسرائيل وأمريكا!! علمهم ذلك النظام الإيراني الإرهابي مستغلاً أبناء العرب الجهلة والأغبياء ضد أهلهم”.