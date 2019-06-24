“العمل” تطلق مبادرة “ملتقيات التمكين” لتوفير وظائف لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تعتزم يوم الأربعاء المقبل إطلاق مبادرة “ملتقيات التمكين”، بالشراكة مع “هدف” وبنك التنمية الاجتماعي وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي.
وأوضحت الوزارة، أن مبادرة “ملتقيات التمكين”، تهدف لإيجاد فرص وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، أو تمكينهم من الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، كما تهدف لنشر ثقافة العمل ورفع الوعي بأهمية الاعتماد على الذات.وفق “أخبار 24”.
وستعمل المبادرة على تعريف المستفيدين والمستفيدات بالممكنات المتاحة لدى الجهات المختلفة، ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين في محاولاتهم للوصول إلى ما يتناسب وقدراتهم الوظيفية.