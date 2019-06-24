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أخبار محلية > “النشوان” يعلن بشكل مفاجئ اعتزاله الإعلام نهائياً
24/06/2019   1:33 م

“النشوان” يعلن بشكل مفاجئ اعتزاله الإعلام نهائياً

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أعلن عمر النشوان، الإعلامي بقنوات “العربية” و”MBC” ثم “القناة السعودية”، اعتزاله الإعلام نهائياً، مختتماً مسيرة امتدت لسنوات في العمل الصحفي والإعلامي.

وقال النشوان في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائياً.. ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق.. لم أنسق لكي أكون ترنداً.. أو حدثاً مدفوعاً ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقاً ولا أخاً”.

وعاد الإعلامي المعروف واعتذر عن لفظ “لعن” الذي ذكره سلفاً، قائلاً: “أعتذر عن لفظ اللعن الذي بدر مني.. ليس من طبعي ولا تربيتي ولكن من مرارة المواقف،، شكراً لكلامكم الذي أثلج صدري والله لا يحرمني محبتكم.. ولكن أتمنى منكم احترام قراري لأني اتخذته عن قناعة تامة.. من دون تجريح أو ضغط أو حراج”.وفق “أخبار 24”.

وأثار قرار النشوان صدمة لدى الوسط الإعلامي، حيث عبر الكثير من الإعلاميين عن دهشتهم من قراره المفاجئ اعتزال الإعلام، معبرين عن أملهم أن يعبر أزمته الحالية ويتراجع عن قراره ويعود للعمل الإعلامي.

“النشوان” يعلن بشكل مفاجئ اعتزاله الإعلام نهائياً

أخبار محلية
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