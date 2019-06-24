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أخبار محلية > محافظ “ساما” يدشن المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال “إيصال”
24/06/2019   8:53 ص

محافظ “ساما” يدشن المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال “إيصال”

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أطلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أمس (الأحد)، المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال “منصة إيصال” التي طورتها المدفوعات السعودية.

وأوضح الخليفي أن الهدف من المنصة هو توفير المزيد من الحلول الرقمية التي ستسهم في خفض تكاليف المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية، من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، وإتاحة دفعها إلكترونيًاً.

وبيّن أن تصميم المنصة جاء لتكون عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، عبر تقديم مزايا تُسهّل على المنشآت عمليات إدارة الفواتير والمدفوعاتوإمكانيةِ عرضِ تفاصيل الفواتير، وملخص العمليات، وتتبع حالة دفع الفواتير، ومطابقة العمليات وتسوية المبالغ المحصلة، وذلك من خلال منصة إلكترونية متكاملة.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويقوم على عدة ركائز في مقدمتها العمل على رفع نسبة المعاملات غير النقدية، مبيناً أن المنصة ستساعد في الحد من مخاطر التحصيل النقدي وخفض تكاليفه، وضمان دقة رصد التدفقات المالية إلى الجهات الحكومية وأغراض المالية العامة.

محافظ “ساما” يدشن المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال “إيصال”

أخبار محلية
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