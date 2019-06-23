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أخبار محلية > 13 ألف مشارك في مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان
23/06/2019   7:08 م

13 ألف مشارك في مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان

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كشفت الهيئة العامة للترفيه عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القران الكريم ورفع الأذان، بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، وتجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.

وتتواصل أعمال المرحلة الأولى من مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان، اللتين تنظمهما الهيئة، باستقبال مشاركات المتسابقين من جميع أنحاء العالم، وسيستمر ذلك إلى 22 يوليو المقبل، لتدخل المسابقتان مرحلتهما الثانية، مرحلة التصفية والترشيح، بعد ذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 23 أغسطس، فيما تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً للمرحلة الختامية بإعلان وتكريم الفائزين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.وفق “أخبار 24”.

وبلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني منذ فتح باب التسجيل في المسابقتين 56 ألف شخص، ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، كان قد أعلن فتح باب التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم والأذان اللتين تبلغ قيمة جوائزهما 12 مليون ريال سعودي، حيث تقوم بتنظيمهما الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الحرمين الشريفين.

13 ألف مشارك في مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان

أخبار محلية
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