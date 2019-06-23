بـ65 شاشة عرض في 6 مدن.. سينما مكسيكية لأول مرة في المملكة

وقعت مجموعة “الحكير” مع شركة “سينيبولس” المكسيكية، أكبر مجموعة صالات عرض سينمائي في أمريكا اللاتينية، 6 مشاريع لإنشاء دُور سينما، ترتكز في الرياض وجدة والدمام ونجران وجازان وتبوك، تستهدف توفير أكثر من 400 وظيفة.
البداية الدمام
وتفتتح صالات السينما الجديدة خلال العامين القادمين، على أن يكون أول افتتاح لهذه الدور في “لولو مول” بالدمام نهاية هذا العام، وسيشهد عام 2020 افتتاح أربع صالات سينما أخرى، فيما ستفتتح الصالة السادسة في 2021، كما ستصل عدد الشاشات التي تضمها الصالات الست إلى 65 شاشة عرض.
الرياض
وقال مدير القطاع الترفيهي بمجموعة الحكير مشعل الحكير لـ”أخبار 24″ إن أول موقع لسينما “سينيبولس” بالرياض سيفتتح في مجمع “رواق قرطبة” الواقع على طريق الثمامة، ويستهدف المشروع افتتاح 15 شاشة عرض.
أسعار التذاكر
ومن ناحية أسعار تذاكر سينما “سينيبولس”، أوضح مشعل الحكير أن السياسة التسعيرية تم الاتفاق عليها، وهي منافسة لأسعار باقي دور العرض السينمائي بالمملكة، حيثُ ستكون مناسبة للعائلات أصحاب الدخل المتوسط وما دون.
السينما المفتوحة
وأشار الحكير إلى أن السينما المفتوحة لها خطة مستقبلية في أجندة المجموعة، وهناك تنسيق مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع وبرنامج جودة الحياة، حيث سيكون إعلان تنفيذ المشروع عن طريقهم، مبيناً أن هناك أفكارا جديدة وخططا توسعية للترفية سيتم الإعلان عنها بعد ما تتضح الرؤية للمجموعة، وهناك تغيير وتطوير شامل لأفكار نشاط الترفية.