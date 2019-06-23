رئيس “هيئة الرياضة”: لا خلاف بيني وبين “السويلم”.. ولا نتدخل في اختيار رؤساء الأندية

نفى رئيس هيئة الرياض الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجود أي خلاف بينه وبين رئيس نادي النصر سعود السويلم، وعبّر عن استغرابه لمثل هذا الحديث، مؤكداً أنه تربطه به علاقة وثيقة وبينهما تواصل مستمر كغيره من رؤساء الأندية.
وأكد أن عدول السويلم عن الترشح لرئاسة النادي أمر يعود لأسباب خاصة به كما ذكر هو، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الهيئة لا تتدخل في اختيار رؤساء الأندية، وأن أمر الترشح متاح للجميع، سواء لسعود السويلم أو غيره.
وأضاف أن الهيئة لا يمكن أن تطلب من أحد الترشح أو تمنعه من ذلك، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة تمنح الأعضاء الذهبيين حق ترشيح من يرونه لقيادة النادي، وأن فتح باب الترشح للمرة الثالثة والتي ستستمر لخمسة أيام الهدف منه منح فرصة أخرى لمحبي النادي ورجاله لتقديم مرشح أو أكثر، وهذا دورهم.
وأوضح الأمير عبدالعزيز أن تكليف رئيس للنصر في حال لم يتقدم أحد للترشح فلن يخدم ذلك النادي ولا يضمن استقراره، لذلك يحاول دائماً أن يكون التكليف محدوداً جداً ولفترة قصيرة.
وأبان أن دعم الهيئة للأندية سيتم بصورة متساوية وشفافة، ولن يكون هناك أي تفضيل لنادٍ على حساب آخر، مضيفاً: “هذه أنديتنا ونظرتنا لها نظرة واحدة، ونقف في مسافة واحدة من الجميع”.
وكشف عن تنظيم ورشة عمل ستقام في الفترة المقبلة لرؤساء الأندية والتنفيذيين في الهيئة للعمل على ما ورد في اللائحة الجديدة للأندية وتطبيقها، حيث تم تكليف وكالة الرياضة بمتابعة أمر التطبيق.