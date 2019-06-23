كرَّم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم (الأحد)، الشاب ثامر المرزوقي، الذي تمكن بشجاعته من منع وقوع كارثة محققة في محطة وقود بمدينة ينبع، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة بإحدى مضخات الوقود ما أدى إلى اندلاع حريق بالمحطة.
وأشاد السحيمي بشجاعة المرزوقي وبطولته ونبله، مؤكدا أن ما قام به يمثل شباب الوطن وإخلاصهم ونخوتهم وتضحياتهم من أجل بلدهم.
من جانبه، تقدم الشاب المرزوقي بالشكر للمحافظ والجهات راعية التكريم، مؤكدا أنها بادرة غير مستغربة من المسؤولين تجاه أيّ عمل إنساني.
وكان مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة أظهر لحظة اصطدام سيارة مسرعة بمضخة الوقود واشتعال النيران بالمحطة بعدها مباشرة، قبل أن يتدخل الشاب المرزوقي ويشرع في إطفاء النيران بطفاية حريق، ويرشد عمال المحطة للإجراءات اللازمة، ليمنع وقوع كارثة بالمكان.
وفق “أخبار 24”.