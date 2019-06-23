نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الإقامة المميزة”.. هل تمنح حاملها حقوقا مساوية للمواطنين وتسمح له بالزواج من الجنسية السعودية؟
23/06/2019   7:04 م

“الإقامة المميزة”.. هل تمنح حاملها حقوقا مساوية للمواطنين وتسمح له بالزواج من الجنسية السعودية؟

+ = -
846

أوضح مركز الإقامة المميزة “سابرك” أن الإقامة المميزة لا تمنح حاملها حقوقا مساوية للمواطنين السعوديين، وإنما يتمتع حاملها حصرا بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الإقامة المميزة.

وأضاف المركز أن الإقامة لا تعطي حاملها حق الزواج من الجنسية السعودية وإنما يخضع ذلك للشروط التي تصدرها الجهات المختصة، كما أن الزواج من الجنسية السعودية لا يمنح الإقامة بشكل مباشر، بل يتطلب التقدم للمركز للحصول عليها وفق النظام.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الحصول على الإقامة المميزة لا يعطي حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ اليوم (الأحد)، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.

“الإقامة المميزة”.. هل تمنح حاملها حقوقا مساوية للمواطنين وتسمح له بالزواج من الجنسية السعودية؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885050006.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.