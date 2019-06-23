“نادك” تعلن إنهاء اتفاقية استحواذها على “الصافي دانون” بعد أكثر من عام على إبرامها

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، إنهاء اتفاقية الاستحواذ على جميع الحصص في شركة “الصافي دانون”، بعد أكثر من عام على إبرامها.
وأوضحت “نادك”، في بيان لها، أن مجلس إدارتها والشركاء في شركة الصافي “دانون” توصلوا إلى أن اتفاقية استحواذ نادك على الصافي دانون ليست في مصلحتهم كما كان ذلك متوقعاً عند إبرام الصفقة.
وبينت الشركة أن ذلك جاء في ضوء التغييرات التي طرأت على السوق بعد تاريخ إبرام الاتفاقية، مبينة أن الطرفين اتفقا على إنهاء الاتفاقية بالتراضي وفقاً لشروطها وأحكامها، وقام كل طرف من أطراف الاتفاقية بإشعار الطرف الآخر بإنهاء الاتفاقية في تاريخ 21 يونيو 2019، وأصبح الإشعار نافذاً من تاريخه.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الشركة على ثقة تامة بأن الوضع الاستراتيجي الحالي لها سيمكنها من الاستمرار في استقطاب الفرص الاستثمارية التي تخدم مصلحة مساهميها وعملائها وموظفيها، وسيقوم مجلس الإدارة بالتركيز على تنفيذ استراتيجية الشركة.وفق “أخبار 24”.
وكانت “نادك” قد وقعت في أبريل 2018 اتفاقية نهائية لشراء 100% من الحصص في شركة “الصافي دانون”، وتوقعت في ديسمبر الماضي استكمال صفقة الاستحواذ على الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، قبل أن تعلن الشركتان أخيراً إنهاء اتفاقية الاستحواذ.