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أخبار محلية > وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك سعود.. والتقديم غدا
23/06/2019   7:04 م

وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك سعود.. والتقديم غدا

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أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء، لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف الأكاديمية بمرتبة “أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، مدرس لغة”، وأخرى بمسمى “باحث”، مشيرة إلى أن التقديم على الوظائف المذكورة يبدأ غداً الإثنين ويستمر لمدة خمسة أيام.

ودعت الجامعة جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة، إلى زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية في الجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa.وفق “أخبار 24”.

وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك سعود.. والتقديم غدا

أخبار محلية
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