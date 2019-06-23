الاتحاد يستغني عن 10 لاعبين

طلب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، جميع التقارير المالية الخاصة بعقود اللاعبين المستبعدين من حسابات التشيلي خوزيه سييرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم والبالغ عددهم نحو 10 لاعبين محليين وأجانب، في الموسم المقبل، لتصفية حقوقهم بالكامل قبل مخالصتهم نهائياً.
وأوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن الحائلي يرغب في حصر كامل المبالغ لسدادها، تمهيداً لإنهاء علاقة اللاعبين المبعدين بالنادي بعد تسليمهم كامل مستحقاتهم ومخالصتهم قبل الـ 30 من يونيو الجاري. وتمهد الخطوة الاتحادية لبدء ورشة عمل تهدف إلى اختيار قائمة الـ 30 لاعباً للمنافسات المحلية بعد تصعيد عدد من اللاعبين الشباب بما فيهم الخمسة الملزمين من الاتحاد السعودي أبرزهم سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي الذي ينوي سييرا ضمه. يذكر أن من اللاعبين المنتهية عقودهم ويطالبون بالمخالصة المالية محمد ريمان وعمر المزيعل، في حين استبعد سييرا عمار النجار وراكان النجار ومحمد قاسم وناصر الشمراني وياسين برناوي.