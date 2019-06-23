بلان يدخل خيارات الهلال

علمت مصادر أن المدرب الفرنسي لوران بلان دخل ضمن خیارات إدارة نادي الھلال لقیادة الفریق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، حیث تفاضل إدارة فھد بن نافل مع الرباعي: برونو جینیسیو، والمدرب الدنماركي مایكل لاودروب، وبلان، إضافة إلى مدرب لاتیني.
من جھة أخرى، كشفت مصارد أن الإدارة اتفقت مع اللاعب سالم الدوسري للتوقیع لمدة سنتین، وذلك دون الكشف عن القیمة المالیة للعقد.
من جانب آخر، اقترب الثلاثي: أحمد شراحیلي وحسن كادش وأحمد أشرف من الانضمام إلى نادي الفیحاء بعد أن أبلغتھم الإدارة بالبحث عن ناد آخر.
على صعید آخر، برز اتجاه داخل الإدارة، بتعیین رئیس النادي السابق عبدالله الجربوع رئیسا تنفیذیا للنادي، وسعود كریري مدیرا للكرة. وفق “الوطن”.
إلى ذلك قررت الإدارة أن یكون المعسكر الخارجي للفریق في النمسا، وذلك اعتبارا من الرابع من یولیو.