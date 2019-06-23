الشباب يفاوض «بيتيت» مدربا

اقتربت إدارة نادي الشباب من التعاقد مع المدرب البرتغالي الذي يحمل الجنسية الفرنسية إرماندو تيكسيرا والمعروف في البرتغال بـ “بيتيت” مدرب نادي ماريتيمو، ودخلت معه في مفاوضات جادة ليتولى المسوؤلية الفنية لمدة موسمين، خلفا لنظيره الروماني ماريوس سوموديكا.
وبيتيت من الأسماء الكبيرة في الكرة البرتغالية، حيث مثل فريق بنفيكا عام 2002 وحصد معه ثلاثة ألقاب هي الدوري، الكأس، وكأس السوبر، كما يعد من الصاعدين في البرتغال في مجال التدريب.وفق “الإقتصادية”.
وكان الشباب قد فسخ عقده مع سوموديكا في نهاية الموسم الماضي بالتراضي، حيث تبقى من عقده عام.