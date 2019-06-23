شرفيو النصر يثنون حمد الله عن الرحيل

بات في حكم المؤكد استمرار المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفوف فريق النصر لموسم آخر وذلك بعد اتصالات أجراها عدد من شرفيي نادي النصر باللاعب.
وكان حمد الله يمتلك عرضاً مغرياً من نادٍ إيطالي سيخوض غمار دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلا أنه وبعد اتصالات مع عدد من المؤثرين في الجانب الشرفي النصراوي أكد استمراره مع الفريق.
من جانبه بدأ المدرب البرتغالي روي فيتوريا، تجهيز عدد من الملفات على الصعيد الأجنبي، حيث أشارت مصادر مقربة من البرتغالي إلى أنه حسم أمره فيما يخص المحترفين الأجانب ولكنه ينتظر قدوم رئيس جديد ليتم طرح هذا الملف.
يُذكر أن النصر لم يجدد عقد المدافع البرازيلي برونو أوفيني، حيث أصبح خارج صفوف الفريق الموسم المقبل.
كما يتوقع أن يلحق الحارس الأسترالي برادلي جونز، بالبرازيلي أوفيني، حيث أصبح جونز خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا الذي يبحث عن حارس أفضل.
تجدر الإشارة إلى أن عقد جونز مع النصر تبقى فيه سنة كاملة، ما يعني أن النصراويين بحاجة إلى تسويقه.
من جهة أخرى ظهر بعض لاعبي الفريق النصراوي وهم يستعدون للموسم المقبل رغم تمتعهم بالإجازة ومنهم البرازيليان بيتروس ومايكون، والحارس وليد عبد الله، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.وفق “الشرق الأوسط”.
يُذكر أن تدريبات النصر ستنطلق في السابع من شهر يوليو (تموز) المقبل، وسيفتتح موسمه بلقاء الوحدة الإماراتي بالرياض في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا وذلك في الخامس من شهر أغسطس (آب).
من جانب آخر، تبدأ اليوم (الأحد)، الفترة الثالثة للترشح لرئاسة نادي النصر وذلك بعد إغلاق الفترتين الأولى والثانية دون تقدم أي مرشح.
ومن المتوقع أن يستمر العزوف النصراوي عن الترشح حتى في الفترة الثالثة، إذ أشارت مصادر مطلعة إلى أن اتصالات المؤثرين في الجانب النصراوي لم تثمر حتى الآن عن مرشح توافقي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن نائب رئيس النصر السابق عبد العزيز الجليل الذي ارتبط اسمه برئاسة النصر بعد اعتذار سعود آل سويلم، قد عاد للمشهد من جديد، حيث من المرجح أن يتم تكليفه في حال انتهاء الفترة الثالثة دون حدوث مفاجأة وتقدم مرشح جديد.