المرزوقي: ننتظر عروض عموري

أوضح نادر المرزوقي، وكيل أعمال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري”، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنهم لم يتلقوا أي مفاوضات فيما يخص تجديد التعاقد مع موكله.
وبيّن في حديث خاص بـ “الرياضية” المرزوقي، أن لدى اللاعب رغبة كبيرة في الاستمرار مع الهلال موسماً آخر، خاصة أن إصابة الرباط الصليبي في بداية الموسم حرمته من إكمال الموسم مع فريقه.
وأكد المرزوقي أن عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاقة مرحلة الإعداد في الـ 28 من يونيو الجاري، في ظل سريان عقده حتى منتصف أغسطس المقبل، موضحاً أنهم لم يتلقوا أي عرض من نادي العين الإماراتي لطلب عودة اللاعب.