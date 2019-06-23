شهدت مدينة لوزان في سويسرا يوم السبت حفل توزيع الحلقات الذهبية التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية سنوياً للمميزين في العمل الأولمبي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس هيئة الرياضة و الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
واستعراض أبرز الإنجازات الخاصة بالرياضيين في أولمبياد بيونيس آيرس للشباب الذي احتضنت منافساته جمهورية الأرجنيتن التي شهدت حصول المملكة على أول ميدالية اولمبية ذهبية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد العسيري بالإضافة الى ميداليتين برونزية للعداء محمد المعاوي والرباع علي العثمان.
وكان الحفل قد انطلق باستعراض لفقرات ثقافية وفنية حول البلد المستضيف بالإضافة الى استعراض للمنافسات والألعاب والبرامج الاولمبية التي نظمت خلال العامين االحالي والماضي.
وفق “أخبار 24”.