بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة عبر منصة “سابرك”

بدأ مركز الإقامة المميزة اليوم (الأحد)، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية، من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك“.
وذكر المركز أنه يتطلع لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة، والتي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.
وأضاف أن هناك نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.