مواطن يروي تفاصيل سرقة سيارته من محطة وقود بجدة وارتكاب جريمة سطو بها

روى المواطن محمد العويدي قصة مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، والذي يوثق جريمة سرقة سيارة في محطة وقود بجدة، ثم استخدامها بعد ذلك في حادِث سطو على أحد المقيمين.
وأوضح العويدي أنه مالك السيارة المسروقة، وأنه كان قد اشتراها قبل أسبوعين، وأثناء مرور أحد مكفوليه بها داخل محطة وقود في “كيلو 8″، ترك المركبة في وضع التشغيل، فنزل أحد الأشخاص من سيارة مجاورة بها 4 أفراد وسرقها.
وأشار إلى أنه أثناء تقديمه بلاغا بالسرقة لقسم شرطة الجنوبية، تلقى اتصالاً آخر من مركز شرطة المنتزهات يطالبه بالحضور، واتضح عند قدومه أن الجناة استخدموا السيارة في جريمة سلب عامل آسيوي، بعد أن قاموا بالاعتداء عليه وسلب جهاز جواله في قويزة.وفق “أخبار 24”.
من جهتها، فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها، والإطاحة بالجناة.