مؤسسة جسر الملك فهد تطرح وظائف للسعوديين والبحرينيين من الجنسين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (الأحد)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، ودعت المواطنين السعوديين والبحرينيين المؤهلين للتقدم عليها.
وتتضمن الوظائف المعلن عنها مدير إدارة مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة النقد والاستثمار، ومدير إدارة المشتريات والتوريد، ومدير إدارة تطوير الأعمال، ومدير إدارة الأمن والسلامة، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي.وفق “أخبار 24”.
وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم يبدأ اليوم ويستمر لمدة 3 أسابيع، ووفق مجموعة من الشروط عبر الموقع الإلكتروني https://www.kfca.com.sa/.