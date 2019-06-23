لأول مرة في المملكة.. اتفاق على اندماج شركتين للتأمين بالمنطقة الشرقية

كشف المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، عن التوصل لاتفاق لاندماج شركتين للتأمين بالمنطقة الشرقية، وذلك للمرة الأولى بالسوق السعودي للتأمين.
وأوضح العيسى أن عملية الاندماج سيكون مقرها الرئيسي في الخبر بالمنطقة الشرقية، لافتا إلى أن هذا الاندماج سيؤدي إلى ظهور كيان كبير وقوي في قطاع التأمين يكون لديه الاستطاعة والقدرة على المنافسة مع الكيانات الكبرى المتواجدة حاليا.
ولفت إلى أن الشركتين الراغبتين في الاندماج وقعتا اتفاقية خلال الأيام الماضية لتقييم جدوى الاندماج، على أن تحدد الشركتان بعد 120 يوما الموقف النهائي.
وبيّن وفقا لـ”اليوم”، أن عملية الاندماج أصبحت حاليا خيارا ضروريا وإستراتيجيا لأغلب شركات التأمين المتعثرة خصوصا المتوسطة والصغيرة منها، والتي ترى أن الحل لهذه المشاكل يكمن في تكوين كيانات أكبر قادرة على المنافسة في المستقبل.
وكانت شركتا “ولاء للتأمين التعاوني” و”متلايف إيه آي جي العربي” قبل أيام قليلة توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين، واتفقتا على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم.