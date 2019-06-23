نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشورى” يصوت غدا على تشديد الرقابة على الأعمال الفنية
23/06/2019   12:50 م

“الشورى” يصوت غدا على تشديد الرقابة على الأعمال الفنية

+ = -
638

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى على توصية، طالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، لمنع الأعمال الهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة والمجتمع.

وقرر المجلس وفقا لـ”الرياض”، التصويت غدا (الإثنين) على هذه التوصية، التي قدمها عضوا الشورى الدكتورة إقبال درندري والمهندس ناصر العتيبي.

وذكر عضوا المجلس أن سبب تقدمهم بهذه التوصية يرجع إلى ظهور مسلسلات وأعمال تصور تاريخ المملكة بشكل يسيء إلى سمعتها وتاريخها، إضافة إلى برامج تعرض في شهر رمضان بمحتوى هابط وغير ملائم.

وأكدا أنه ينبغي ألا تستغل حرية الفن بالسماح بتقديم أعمال فنية تظهر المملكة بشكل غير لائق، إضافة إلى أن المرحلة التي تعيشها المملكة تتطلب تقديم أعمال تعزز مكانتها وقيمها.

“الشورى” يصوت غدا على تشديد الرقابة على الأعمال الفنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885049940.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.