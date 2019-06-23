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أخبار محلية > مصادر: “العدل” تتجه لتعيين “كاتبات عدل” لتقديم الخدمات للنساء
23/06/2019   12:49 م

مصادر: “العدل” تتجه لتعيين “كاتبات عدل” لتقديم الخدمات للنساء

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أفادت مصادر أن وزارة العدل تتجه لتعيين “كاتبات عدل” لتقديم الخدمات العدلية للنساء، في إطار جهود الوزارة لتمكين المرأة من الوظائف العدلية المختلفة.

وأوضحت المصادر، بحسب “الشرق الأوسط”، أن وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني وجه وكالة التوثيق لبدء التحضيرات اللازمة لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسة كمرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل.

يذكر أن وزارة العدل سبقت وأن عينت النساء في وظائف مستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات، واستحدثت إدارة عامة للنساء، ورخصت خلال الفترة الماضية لـ70 موثقة لمباشرة أعمال التوثيق، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي.

مصادر: “العدل” تتجه لتعيين “كاتبات عدل” لتقديم الخدمات للنساء

أخبار محلية
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