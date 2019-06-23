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أخبار محلية > مواطن يدهس موظف جمارك بجسر الملك فهد ويلوذ بالفرار.. و”الأمن” يقبض عليه
23/06/2019   12:50 م

مواطن يدهس موظف جمارك بجسر الملك فهد ويلوذ بالفرار.. و”الأمن” يقبض عليه

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دهس مواطن خمسيني بسيارته أحد موظفي الجمارك بجسر الملك فهد ولاذ بالفرار، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من القبض عليه وتحيله لجهات الاختصاص.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك علي الجعفري إن الموظف كان يؤدي عمله في بوابة الخروج مساء أمس الأول (الجمعة)، وتحرك من موقعه لتوجيه إحدى المركبات، ففوجئ بمركبة قادمة من البحرين تقترب منه وتدهسه.

وأوضح أن المواطن المتسبب في الحادِث فرّ من الموقع، غير أن الدوريات الأمنية تمكنت من القبض عليه، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه اتضح أن الجاني كان في حالة غير طبيعية، وأن إجراءات تفتيش مركبته كانت قد اكتملت.

وأضاف الجعفري أن الموظف نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن بحالة جيدة، فيما أحال رجال الدوريات لأمنية المواطن إلى مركز الشرطة بالجسر لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

مواطن يدهس موظف جمارك بجسر الملك فهد ويلوذ بالفرار.. و”الأمن” يقبض عليه

أخبار محلية
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