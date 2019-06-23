نعي عبر “تويتر” يقود شاباً خليجياً إلى الوصول لوالده بعدما تركه طفلاً

قادت الصدفة شاباً خليجياً في العقد الثالث من عمره، إلى معرفة والده والوصول إلى أشقائه في الإمارات، عقب قراءته لخبر وفاة والده عبر حساب خدمة جنائز الإمارات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
روى تفاصيل الواقعة صاحب حساب خدمة الجنائز في الإمارات، بأنه تلقى اتصالاً من شاب خليجي يطلب منه التأكد من اسم شخص تم نشر خبر وفاته على حساب الخدمة، كونه يشبه اسم والده الذي تركه صغيراً مع والدته المتوفاة قبل 14 عاماً في إحدى الدول الخليجية.
وأضاف أن الشاب أبلغه أن والده كان متزوجاً من والدته وتركهما عندما كان طفلاً صغيراً، ولا يملك أي معلومات عن والده أو مكان إقامته، وتوفيت والدته دون أن يعرف منها أي تفاصيل عن والده أو المكان الذي يعيش فيه، مشيراً إلى أنه تواصل مع ابنة المواطن المتوفى وأبلغها بالأمر.
وأشار بحسب “الإمارات اليوم” إلى أن الفتاة أبلغت والدتها وأشقاءها بوجود شخص يرغب في التواصل معهم يقول إنه شقيقهم من جهة الأب، لترحّب زوجة أبيه المتوفى به معربة عن ارتياحها بلم شمل أبنائها مع شقيقهم الخليجي، ليرتب التواصل بين الشاب وأشقائه من أجل التفاهم على اللقاء في أقرب وقت ممكن ولم شمل الأسرة.