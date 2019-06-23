دشن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس (السبت)، في مدينة أبها، برنامج “إجازتي 4″؛ للأندية الموسمية، وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة.
وأوضح آل الشيخ في كلمته خلال حفل التدشين بحديقة “أبو خيال”، أن برنامج “إجازتي” لهذا العام يأتي متضمناً فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية، وفقًا لأربعة اتجاهات تنموية رئيسة متمثلة في الترفيه، والتدريب والتقنية، والتطوع، والسياحة، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية.
وبيّن وزير التعليم أن البرنامج سيكون بإشراف تربويين مؤهلين من منسوبي الوزارة، من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العام والتعليم التقني، بما يُعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والنافعة لوطنها.
من جانبه، أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أن برنامج “إجازتي” وبرامج وأنشطة أندية الحي تعدّ من أهم المحاضن للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن هذه البرامج تسهم بشكل فعّال في إعدادهم لمراحل الحياة المختلفة وبناء شخصياتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم.
وفق “أخبار 24”.