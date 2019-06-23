مدرب المنتخب المغربي يعلق على استبعاد “حمدلله” من قائمة أمم أفريقيا

علق المدير الفني لمنتخب المغرب الفرنسي هيرفي رينارد على استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمدلله من قائمة المنتخب قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.
وقال رينارد عن استبعاد حمدلله: “وجدت أنه من الأفضل استبعاد لاعب من قائمة منتخب المغرب قبل انطلاق المونديال الإفريقي، بدلاً من الإبقاء عليه ثم الاضطرار لاستبعاده أثناء البطولة”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه يتمنى الاستمرار مع المنتخب المغربي أطول مدة ممكنة، مشدداً على أنه وجد كل الإمكانات التي يحلم بها أي مدرب مع المنتخب المغربي، مشيرًا إلى أنه عاش لحظات تاريخية مع أسود الأطلسي ابتداء من بطولة الجابون إلى مونديال روسيا 2018.وفق “أخبار 24”.
ويلتقي المنتخب المغربي اليوم (الأحد)، بنظيره الناميبي على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة الأمم الأفريقية، والتي تضم أيضاً منتخبي ساحل العاج وجنوب أفريقيا.