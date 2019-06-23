بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال‎.. تدشين 58 مشروعاً تنموياً بحفر الباطن الأسبوع المقبل

أعلنت إمارة المنطقة الشرقية، أمس (السبت)، أن أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز سيدشن 58 مشروعاً تنموياً بمحافظة حفر الباطن بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال.
ويشمل التدشين 6 مشروعات كبرى، وهي: “منفذ الرقعي الجديد”، و”مشروعات جامعة حفر الباطن”، و”مشروعات أمانة حفر الباطن”، و”مشروعات المياه والصرف”، إلى جانب “مشروعات الشؤون الصحية” و”مشروعات الطاقة الكهربائية”.
وسيتم تدشين تلك المشروعات الكبرى بالمحافظة بحضور نائب الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.وفق “أخبار 24”.