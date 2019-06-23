هاجم كلب ضال 4 أشخاص بشراسة، أمام منزلهم في إحدى محافظات المنطقة الشمالية؛ مسبباً لهم إصابات بالغة.
وثق ذلك مقطع فيديو للحادثة، حيث أظهر شابا يترجل من سيارة ويحمل طفلاً، ليفاجأ بمهاجمة كلب ضال له بشراسة، ويفشل في إبعاده، ويقوم الكلب بعضه وسحبه على الأرض.
كما رصد خروج شاب آخر من داخل المنزل الذي كانا يهمان بالدخول إليه، وتمكنه من القضاء على الكلب، بعدما هاجمهم مرة أخرى، وتسبب لهم جميعاً في أضرار تبدو بالغة.
وكانت وزارة الشئون البلدية والقرية قد أصدرت العام الماضي قراراً بوقف استخدام الطعوم السامة لقتل الحيوانات الضالة، ومنها الكلاب التي توجد في الأحياء السكنية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، التي وضعت أربعة حلول للتخلص منها بعيدا عن القتل، ما أدى لتكاثرها، بحسب ما قاله عدد من المواطنين.
وفق “أخبار 24”.