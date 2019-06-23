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أخبار محلية > “التدريب التقني” تبدأ قبول الطلبة المقيمين بالكليات التقنية والمعاهد
23/06/2019   8:32 ص

“التدريب التقني” تبدأ قبول الطلبة المقيمين بالكليات التقنية والمعاهد

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بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول الطلاب والطالبات المقيمين بالمملكة إقامة نظامية في كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد التجارية ومعاهد العمارة والتشييد.

وأوضحت المؤسسة أنه يشترط وجود إقامة نظامية سارية المفعول، وألا يتجاوز الحصول على شهادة الثانوية العامة أكثر من 5 سنوات مع ضرورة إرفاق معادلة شهادة الثانوية من قبل وزارة التعليم بالمملكة، إذا كانت الشهادة من الخارج.

وطلبت المؤسسة من الراغبين من الطلاب والطالبات المقيمين تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا مع إرفاق المستندات المطلوبة وإرساله إلى الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة في موعد أقصاه 19 من شهر ذي القعدة المقبل.وفق “أخبار 24”.

“التدريب التقني” تبدأ قبول الطلبة المقيمين بالكليات التقنية والمعاهد

أخبار محلية
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