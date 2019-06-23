من هو “العم سام” أشهر رمز للشخصية الأمريكية؟

يُعتبر “العم سام أو Uncle Sam رمزاً ولقباً شعبياً يطلَق على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتبط اللقب بصورة الرجل العجوز ذي الشعر واللحية البيضاء والقبعة الطويلة ذات النجوم والسترة الزرقاء والسروال بالأبيض والأحمر.
واقتُبست “الصورة” من شخصية “الأخ جوناثان” الشعار الوطني لمنطقة نيو إنجلاند ورمز الأميركيين قديما، إلا أن التسمية “العم سام” تعود للحرب الأمريكية – البريطانية سنة 1812 حيث ارتبط رمز الولايات المتحدة بالجزار والتاجر العم صموئيل ويلسن المقيم بمدينة تروي بولاية نيويورك، فلماذا؟.
السبب أن صموئيل ويلسن كان يزوّد القوات الأمريكية أثناء فترة الحرب ببراميل مليئة بلحم البقر خُتم عليها بالحرفين US أي الولايات المتحدة، لكن الجنود قرروا أن يستخدموا الحرفين لاسم “أنكل سام”.وفق “أخبار 24”.
وأطلق الجنود الاسم على “ويلسن” لدوره في الحرب، وسرعان ما تحول لرمز الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تناقلت الصحف المحلية تلك القصة، ومنها صحيفة “نيويورك جازيت”، التي روت قصة براميل العم سام المليئة باللحم.
واستخدم رسامو الكاريكاتير عملية الترويج لهذه الشخصية بدمج صورة الأخ جوناثان واللقب الذي أطلق على “ويلسن” وهو العم سام، وأصبح رمزا وإشارة للولايات المتحدة الأمريكية.
وتوفي صموئيل ويلسن سنة 1854 عن عمر يناهز 88 عاما، ليدفن إلى جوار زوجته “بيتسي مان” بمقبرة مدينة “تروي”، كما حملت المدينة نفسها لاحقا لقب مدينة “العم سام”.