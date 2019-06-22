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أخبار محلية > شاهد.. لقطات جوية توضح كيف تتم عملية رصد عناصر الميليشيات الحوثية قبل استهدافهم
22/06/2019   11:21 م

شاهد.. لقطات جوية توضح كيف تتم عملية رصد عناصر الميليشيات الحوثية قبل استهدافهم

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نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات جوية تظهر عملية رصد عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران قبل استهدافهم من قبل مقاتلات التحالف.

وتظهر اللقطات مراحل الاستهداف، والتي تبدأ بعمليات الرصد والمتابعة لعناصر المليشيات الحوثية بدقة عالية وسط الجبال والكهوف، قبل أن يتم إعطاء الأوامر لمقاتلات التحالف بالاستهداف.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. لقطات جوية توضح كيف تتم عملية رصد عناصر الميليشيات الحوثية قبل استهدافهم

أخبار محلية
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