أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من صاحب المعاش، سواء كان موظفا مدنيا أو عسكريا، وحالة وشروط استحقاق بعض الأشخاص غير الزوجة والأبناء.
وبيّنت المؤسسة أنه إذا كان المتوفى موظفا مدنيا فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباع المعاش إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا فقط، ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.
وأضافت أن المستفيدين من صاحب المعاش المدني هم الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت والجد والجدة، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.
وأشارت إلى أنه إذا كان المتوفى عسكريا، فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له، يوزع بينهم بالتساوي، مضيفة أن المستفيدين من صاحب المعاش العسكري هم الزوجة والأم والأب والابن والبنت والأخ والأخت والجد والجدة، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.
وأكدت إلى أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت فيُشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
وفق “أخبار 24”.