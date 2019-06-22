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أخبار محلية > استقبال أولى رحلات الحج غرة ذي القعدة.. وإيقاف كل ما يتعلق بموسم العمرة بعد 10 أيام
22/06/2019   11:19 م

استقبال أولى رحلات الحج غرة ذي القعدة.. وإيقاف كل ما يتعلق بموسم العمرة بعد 10 أيام

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يبدأ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في استقبال أولى رحلات موسم الحج لهذا العام 1440، غرة ذي القعدة.

وقال مدير المطار عصام فؤاد إن الاستعدادات جارية لاستقبال أولى الرحلات القادمة من دكا عاصمة بنجلاديش، مبينا أنه سيتم إيقاف ما يتعلق بموسم العمرة بعد 10 أيام، وسيستمر وصول الحجاج حتى يوم 4 ذي الحجة القادم.

يذكر أنه تم إنشاء مجمع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الحجاج والمعتمرين، يضم 14 صالة تضم كافة الخدمات التقنية ومنصات الجوازات والجمارك، إضافة إلى مستوصف طبي يحتوي أحدث التقنيات لاكتشاف الأمراض.وفق “أخبار 24”.

استقبال أولى رحلات الحج غرة ذي القعدة.. وإيقاف كل ما يتعلق بموسم العمرة بعد 10 أيام

أخبار محلية
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