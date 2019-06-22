جامعة الملك عبدالعزيز الأفضل عربياً والـ186 عالمياً

دخلت جامعة الملك عبدالعزيز ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم التي تصدرها مؤسسة “كيو إس” البريطانية، وحلت في المرتبة 186 متفوقة على عدد من الجامعات العربية والعالمية المرموقة.
ويدعم هذا التصنيف جهود الجامعة في تحقيقها مراكز متقدمة والريادة عربيًا، إذ حافظت على ترتيبها بالمركز الأول عربياً في تصنيف “التايمز” مؤخراً للعام الرابع على التوالي عام 2019، مكررة صدارتها العلمية خلال الأعوام 2016، و2017، و2018.
وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي أن تحقيق الجامعة لهذه المرتبة إنجاز متفرد وغير مسبوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بفضل الله تعالى ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم ورعاية للتعليم في المملكة وللجامعات تحديدًا.
وأضاف أن جامعة الملك عبدالعزيز تسير وفق خطط وبرامج تعليمية متطورة تواكب ما وصلت إليه أرقى الجامعات في العالم ورؤية المملكة 2030 التي حدّدت أحد أهدافها المتعلقة بالتعليم بأن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الجامعة ماضية في تطبيق المعايير العالمية الخاصة بجودة البرامج الأكاديمية وتقديم أحدث البرامج التعليمية المتطورة، ونقل التقنية والابتكار إلى البلاد لتوطينها، فضلاً عن التفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر.