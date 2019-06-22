صحيفة كورية تكشف عما ستشمله زيارة ولي العهد للعاصمة سيئول

كشفت صحيفة كورية عما ستشمله زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الكورية الجنوبية سيئول والمقرر لها يوم 26 يونيو الجاري، بالتزامن مع توجه ولي العهد إلى اليابان لحضور قمة مجموعة الـ20.
وأوضحت الصحيفة أنه تم الترتيب لعقد اجتماعات بين الوفد الاقتصادي المرافق لولي العهد وقادة الشركات الكورية الكبرى، ومنهم رؤساء شركات سامسونغ وهيونداي موتورز وإس كيه وإل جي.
وخلال زيارته، من المتوقع أيضًا أن يحضر ولي العهد حفلًا بإنجاز تطوير منشأة شركة “إس أويل”، التي تُعد ثالث أكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية وتملكها بالكامل شركة أرامكو.وفق “أخبار 24”.
وترى دوائر الأعمال الكورية أن زيارة ولي العهد ستوفر لسيئول العديد من الفرص لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتأمل أن يكون لها نصيب في إنشاء 16 مفاعلا نوويا تجاريا في المملكة بحلول عام 2030.