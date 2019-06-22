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أخبار محلية > رئيس “غرفة الرياض” يدعو لمقاطعة الاستيراد ووقف التعامل مع الشركات التركية
22/06/2019   4:52 م

رئيس “غرفة الرياض” يدعو لمقاطعة الاستيراد ووقف التعامل مع الشركات التركية

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طالب رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان، اليوم (السبت)، بمقاطعة الاستيراد والتعامل مع الشركات التركية، وذلك بسبب مناصبة تركيا العداء للمملكة، واستهدافها قيادةً وشعبًا.

وقال العجلان في تغريدة على حسابه في تويتر: “في ظل مواصلة القيادة التركية وأردوغان مناصبة العداء واستهداف المملكة قيادة وشعباً، فإننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بمقاطعتهم ليس في السياحة والاستثمار فقط، وإنما بكل شيء الاستيراد والعمالة والتعامل مع الشركات التركية، المقاطعة الشاملة هي أقل ما يُرد به على هذا العداء السافر”.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن غرفة الرياض كانت قد حذرت في وقت سابق من الاستثمار في تركيا، بسبب المخاطر الاستثمارية والأمنية، مبينةً في حينه أنها تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين هناك يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم.

رئيس “غرفة الرياض” يدعو لمقاطعة الاستيراد ووقف التعامل مع الشركات التركية

أخبار محلية
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