نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > صدور 6.6 ألف عقد نكاح مقابل 2.4 ألف صك طلاق خلال رمضان.. 88% منها أطرافها سعوديون
22/06/2019   4:51 م

صدور 6.6 ألف عقد نكاح مقابل 2.4 ألف صك طلاق خلال رمضان.. 88% منها أطرافها سعوديون

+ = -
716

بلغ عدد صكوك النكاح الصادرة من المحاكم خلال شهر رمضان الماضي أكثر من 6.6 ألف عقد، بزيادة 13% عن عقود النكاح الصادرة خلال نفس الشهر من العام الماضي 1439هـ.

وبحسب التقرير البياني الشهري الصادر من وزارة العدل فقد بلغ عدد صكوك النكاح التي طرفاها من السعوديين 5.8 ألف عقد، بنسبة 88% من إجمالي العقود الصادرة في المملكة، مقابل 803 عقود، الطرفان فيها أو أحدهما غير سعودي.

وأوضح أن 45% من إجمالي عقود النكاح في رمضان الماضي صدرت في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، ونحو 15% منها صدرت في المنطقة الشرقية.

وأبان التقرير أن صكوك الطلاق الصادرة خلال رمضان الماضي بلغت 2429 صكاً، 88.5% منها لطرفين سعوديين، مقابل 11.5% من الصكوك لطرفين أو أحدهما غير سعودي.

وأضافت أن 27% من صكوك الطلاق صدرت في منطقة الرياض، و24.5% صدر ت بمنطقة مكة المكرمة، و13% بالمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.

صدور 6.6 ألف عقد نكاح مقابل 2.4 ألف صك طلاق خلال رمضان.. 88% منها أطرافها سعوديون

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885049848.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.