صدور 6.6 ألف عقد نكاح مقابل 2.4 ألف صك طلاق خلال رمضان.. 88% منها أطرافها سعوديون

بلغ عدد صكوك النكاح الصادرة من المحاكم خلال شهر رمضان الماضي أكثر من 6.6 ألف عقد، بزيادة 13% عن عقود النكاح الصادرة خلال نفس الشهر من العام الماضي 1439هـ.
وبحسب التقرير البياني الشهري الصادر من وزارة العدل فقد بلغ عدد صكوك النكاح التي طرفاها من السعوديين 5.8 ألف عقد، بنسبة 88% من إجمالي العقود الصادرة في المملكة، مقابل 803 عقود، الطرفان فيها أو أحدهما غير سعودي.
وأوضح أن 45% من إجمالي عقود النكاح في رمضان الماضي صدرت في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، ونحو 15% منها صدرت في المنطقة الشرقية.
وأبان التقرير أن صكوك الطلاق الصادرة خلال رمضان الماضي بلغت 2429 صكاً، 88.5% منها لطرفين سعوديين، مقابل 11.5% من الصكوك لطرفين أو أحدهما غير سعودي.
وأضافت أن 27% من صكوك الطلاق صدرت في منطقة الرياض، و24.5% صدر ت بمنطقة مكة المكرمة، و13% بالمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.