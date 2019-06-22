شرطة الرياض تطيح بعصابة تترصد عملاء البنوك وتتبع مركباتهم وتسرق الأموال منها

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض بخمسة وافدين سودانيين، لقيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها.
وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة الرياض المقدم شاكر التويجـري، أن المقبوض عليهم بالعقدين الثالث والخامس من العمر، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشدد المقدم التويجري على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.وفق “أخبار 24”.