استعرض تقرير تلفزيوني المقر الرئيسي لشركة “سامسونج” في العاصمة الكورية الجنوبية “سول”، الذي يتكون من ثلاثة أبنية، تختص بالصناعات اللإلكترونية وتصنيع الرقائق الإلكترونية والبحث والتطوير.
وتعد “سامسونج” واحدة من كبرى الشركات على مستوى العالم ويعمل لديها أكثر من 320 ألف موظف، كما تمتد أنشطتها من صناعة “المايكروويف” والحواسب النقالة إلى الشحن والتأمين والجوالات وشاشات التلفاز.
وذكر تقرير “سي إن بي سي” أن المبنى الأول يحمل اسم “سامسونج ديجيتال سيتي” ويعمل به أكثر من 32 ألف موظف، ويختص بوحدة الصناعة الإلكترونية التي تنتج شاشات تلفاز وأجهزة قابلة للنقل وأجهزة منزلية، كما يوجد به ما يعرف بـ”سامسونج 5G سيتي” التي تعمل على اختبارات منتجات وخدمات تدعم شبكة اتصالات الجيل الخامس “5G”.
ويضم المبنى مقاهٍ تقدم وجبات ومشروبات مجانية للموظفين، بالإضافة إلى صالة للألعاب البدنية وأماكن ترفيهية تقدم أطعمة ومشروبات متنوعة.
وفي المبنى الثاني الذي يحمل اسم “سامسونج نانو سيتي”، يعمل ما يقرب من 40 ألف موظف، وهو مبنى ضخم يضم 12 مقهى للعمال، ويتم فيه تصنيع الرقائق الإلكترونية.
أما المبنى الثالث، فيحمل اسم “مبنى سول للبحث والتطوير”، ويعمل به 3800 موظف، وأشارت الشركة إلى أن أكثر من 65 ألف موظف لديها يختصون بالبحث والتطوير، وهو ما يعادل 20% من قوتها العاملة عالمياً.
وفق “أخبار 24”.