غدا.. عمومية الشباب تزكي البلطان رئيسا

تُزكي الجمعية العمومية لنادي الشباب خالد البلطان رئيساً للنادي لمدة 4 أعوام مقبلة، خلال الجمعية العمومية التي ستعقد يوم السبت في مقر النادي العاصمي.
وكمل الشبابيون استعداداتهم التنظيمية لعقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي غداً السبت لتزكية الإدارة المرشحة، بقيادة خالد البلطان، من قِبل المصوِّتين.
ويُنتظر أن يتم وضع لوحة عند مدخل النادي، تحمل قائمةً بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت والاقتراع، فضلًا عن تجهيز القاعة التي ستُعقد فيها الجمعية.وفق “الرياضية”.
وخلت القائمة الأولية للمرشحين وأعضاء الجمعية العمومية من الطعون، بالتالي سينتظر خالد البلطان إعلان تنصيبه رسميًّا رئيسًا لمدة أربعة مواسم خلال عمومية السبت.
وتضم قائمة البلطان كلًّا من: خليف الهويشان نائبًا للرئيس، وعضوية كنعان الكنعاني، وتركي الفرج، وفهد العليان، وفهد الشعلان، وأحمد الكنهل.