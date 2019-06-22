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اخبار رياضية > غوميز يخضع لجلسة عناية بالبشرة
22/06/2019   1:16 م

غوميز يخضع لجلسة عناية بالبشرة

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نشر لاعب نادي الهلال غوميز صورة جديدة له اليوم الجمعة خلال إجازته الصيفية.

وظهر غوميز في الصورة وهو يخضع لجلسة عناية بالبشرة ، حيث كان يضع على وجهه ماسك.

وتفاعل الجماهير مع صورة غوميز ، وجاءت التعليقات أغلبها تميل إلى الردود الطريفة والكوميدية .

وقال أحد المغردين عبر منصة ” تويتر ” : ” اسد قيد الاستعداد ” ، وتابع أخر: ” اويييييلي على الجمال ” .

وغرد أخر : ” نبي صنفره لرجولك عشان الاهداف حبيبي ” ، وقال أخر: ” يازينه يدلع نفسه ” .

وقدم غوميز موسم مميز مع نادي الهلال خلال الموسم المنصرم حيث حقق الهلال لقب الوصافة في دوري المحترفين.وفق “صدي”.

غوميز يخضع لجلسة عناية بالبشرة

اخبار رياضية
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