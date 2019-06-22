علق الناقد والإعلامي الرياضي دباس الدوسري على سير العمل في نادي النصر عقب الأحداث الأخيرة وعدم ترشح أي شخص لرئاسة النادي وإغلاق أبواب الترشيح للمرة الثانية بدون مرشح بعد اعتذار سعود آل سويلم مكتفيا بما قدمه والابتعاد عن المجال الرياضي.
وكتب الدوسري عقب حسابه الرسمي على تويتر ” العمل في نادي النصر يسير مثل الساعة ، كل شيء مرتب وجاهز ، عمل مؤسساتي على أصوله”.
ليرد مغرد قائلاً ” استدعاء اللاعبين والمعسكر بالبرتغال مدروس من الجهاز الفني و الإداري بعد آخر مباراة، وتم عمل ذلك ومجدول باليوم والتاريخ بالكمبيوتر يرسل لكل اللاعبين الموعد، ومحجوز كل شئ فعلاَ ،عمل مؤسساتي ولكن فيه من يعبث ويعطل هذا العمل، النصر الوحيد المرتب”.وفق “المرصد”.
ويضيف الدوسري قائلاً ” كلامي لا يخص بدء التمارين والمعسكر فحسب، العمل أكبر من ذلك، تم تنظيمه إداريا وتجهيزه فنيا بعقود مستمرة تكفل استمرار وجوده في المنافسة بغض النظر عن شخصية الرئيس”.