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اخبار رياضية > برانكو يرفض اعتزال عبد الغني
22/06/2019   1:14 م

برانكو يرفض اعتزال عبد الغني

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كشفت لـ “الرياضية” مصادر قريبة من النادي الأهلي، عن توجه إدارة النادي إلى تجديد عقد حسين عبد الغني قائد الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، بعد أن انتهى عقده الشهر الجاري.

وبحسب ما ذكرته المصادر نفسها، أن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب الجديد للفريق، وافق على التجديد مع عبد الغني “42 عاماً” بعد الاطلاع على الأمور الفنية المتعلقة باللاعب خلال المباريات والتدريبات التي شارك فيها الموسم الماضي رافضاً فكرة اعتزاله اللعب. بعد أن سرت أنباء حول نية الاعتزال بشكل نهائي.

يذكر أن عبد الغني وقع مع الأهلي عقداً في يناير الماضي انتهى مع نهاية الموسم، ولم يعلن بعد نيته توديع الكرة.

برانكو يرفض اعتزال عبد الغني

اخبار رياضية
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