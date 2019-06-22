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أخبار محلية > يمثلون نسبة 72%.. أكثر من 155 ألف مواطن ومواطنة يعملون مدراء في القطاع الخاص
22/06/2019   1:12 م

يمثلون نسبة 72%.. أكثر من 155 ألف مواطن ومواطنة يعملون مدراء في القطاع الخاص

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بلغ عدد المواطنين العاملين في وظائف مدير ومدير أعمال في القطاع الخاص، أكثر من 155.5 ألف، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، يمثلون نسبة 72% من إجمالي عدد المديرين ومديري الأعمال البالغ 216.8 ألف.

وبحسب نشرة سوق العمل للربع الأول الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء؛ فإن عدد المواطنين الذكور العاملين في وظائف مشرعين ومدراء، ومدراء أعمال يبلغ 112.2 ألف، مقابل 43.3 ألف من المواطنات.

وأبانت أن عدد الأجانب العاملين في هذه الوظائف يبلغ أكثر من 61 ألفاً يمثلون نسبة 28.2% من إجمالي عدد المدراء، من بينهم أكثر 59.2 ألف من الذكور، مقابل 2020 من الإناث.وفق “أخبار 24”.

وأوضحت النشرة أن نسبة 42% من المدراء ومدراء الأعمال يعملون في منطقة الرياض، و27% يعملون في منطقة مكة المكرمة، و16% يعملون في المنطقة الشرقية، فيما يتوزع البقية (نحو 15%) في المناطق المختلفة.

يمثلون نسبة 72%.. أكثر من 155 ألف مواطن ومواطنة يعملون مدراء في القطاع الخاص

أخبار محلية
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