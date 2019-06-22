5 أشخاص يطعنون شابا بآلة حادة ويلوذون بالفرار.. والشرطة تحقق

أصيب شاب بحي البحيرات بمكة المكرمة بجروح بالغة، بعد تعرضه للطعن بآلة حادة والاعتداء عليه بالضرب من قبل 5 أشخاص ثم لاذوا بالفرار، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته.
وروت أسرة الشاب المصاب البالغ من العمر 17 عاما تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، عندما كان يجلس نجلها مع أحد أصدقائه في أحد مخططات الحي، ليفاجأ بخمسة أشخاص ينهالون عليه بالضرب ويطعنونه بآلة حادة، ثم فروا من أمامه.
وأوضحت الأسرة أنها تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، لافتة إلى أن مركز شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة فتح تحقيقا موسعا في القضية للإطاحة بالجناة وكشف ملابسات الواقعة.
وبينت وفقا لـ”سبق” أنه تم إدخال الشاب المصاب إلى المستشفى، وتبين أنه مصاب بطعنة في الظهر بآلة حادة بالقرب من الرئة لكن حالته مستقرة، ولا يزال منوما بالمستشفى لتلقي العلاج.